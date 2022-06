Elk Kamerlid moet vrij zijn om te gaan en staan waar hij of zij wil. Dat zegt BBB-voorvrouw Caroline van der Plas woensdag in Stroe in een reactie op het bericht dat Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD) niet naar het boerenprotest in dat dorpje gaan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid adviseerde hen niet te gaan omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.