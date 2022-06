Bierbrouwer Heineken en levensmiddelenconcern Unilever waren woensdag de enige lichtpuntjes in de AEX-index, die het recente koersherstel weer zag verdampen. De vrees dat de renteverhogingen door centrale banken een economische recessie zullen veroorzaken kreeg de markten weer in de greep. Ook bleek uit cijfers van statistiekbureau CBS dat het Nederlandse consumentenvertrouwen in juni nog nooit zo laag is geweest als nu.