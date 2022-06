De Nederlands-Belgische spoorwegmaatschappij European Sleeper wil eind volgend jaar meerdere keren per week een nachttrein naar Barcelona laten rijden. De trein, die moet vertrekken vanaf Amsterdam en verschillende tussenstops maakt in Nederland moet vanaf 10 december 2023, maar mogelijk eerder, drie keer in de week naar de Spaanse stad gaan rijden, zo valt op te maken uit een aanvraag bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).