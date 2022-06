De voormalige leider van de linkse guerrillabeweging FARC heeft in het Colombiaanse vredesproces zijn verantwoordelijkheid voor systematische ontvoering van soldaten, politieagenten en burgers toegegeven. In het tientallen jaren durende conflict kidnapten FARC-leden meer dan 21.000 mensen. Volgens het Openbaar Ministerie in Bogota kwamen zeker 500 gijzelaars om het leven.