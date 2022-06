Velsen wil 1000 vluchtelingen opvangen op zeecruiseschip

De gemeente Velsen heeft laten weten dat er gekeken wordt naar een tijdelijke noodopvang voor duizend vluchtelingen op een zeecruiseschip. Op het schip aan de VOB-kade bij bedrijventerrein Noordwijkermeer in Velsen-Noord zouden vanaf 1 augustus mensen kunnen worden opgevangen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag besproken. Later deze week wordt er een besluit genomen over de opvanglocatie na een gesprek met de gemeenteraad.