Negen verdachten aangehouden in Belgisch onderzoek naar phishing

In een onderzoek van de Belgische justitie heeft de Nederlandse politie dinsdag acht mannen en een vrouw aangehouden voor betrokkenheid bij een criminele organisatie die via phishing miljoenen euro’s heeft buitgemaakt. Ook hebben de de politie-eenheden Amsterdam, Midden-Nederland, West-Brabant, Rotterdam, Oost-Nederland en Den Haag 24 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn onder meer een vuurwapen, dure horloges en tienduizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen.