De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag opnieuw met winst gesloten, na de plus een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over een economische recessie en de stijgende rente weer even aan de kant. De chipfondsen ASMI en ASML waren koplopers in de hoofdindex op Beursplein 5, terwijl maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de hekkensluiter was.