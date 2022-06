Het is geen geheim dat er tijdens de laatste kabinetsformatie langdurig is gesproken over de vrijheid van onderwijs. Toen de besprekingen waren afgerond, leken reformatorische scholen opgelucht adem te kunnen halen. Aan het Grondwetsartikel dat hun rechten verankert, wordt voorlopig niet gemorreld, zo kwamen VVD, D66, CDA en ChristenUnie overeen.