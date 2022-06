Beroemd drijvend restaurant uit Hongkong op zee gezonken

Een iconisch drijvend restaurant in Hongkong, het Jumbo Floating Restaurant, is tijdens transport in de Zuid-Chinese Zee gezonken. Het werd afgelopen week na 46 jaar weggesleept uit Hongkong, omdat het mede als gevolg van de coronamaatregelen financieel al ten onder was gegaan. De eigenaar, Aberdeen Restaurant Enterprises, liet enkel weten dat het in Chinese keizerlijke stijl gebouwde, drijvende restaurant dat 76 meter lang was, naar een nieuwe bestemming zou worden gesleept.