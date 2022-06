Het aantal haarverzorgingsbedrijven in Nederland is de laatste vijf jaar fors toegenomen, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) dinsdag. In 2017 stonden ruim 27.000 haarverzorgers in het KVK Handelsregister ingeschreven, nu zijn dat er ruim 32.000. Het gaat om een toename van 17 procent. Volgens Femke Vijn van brancheorganisatie ANKO neemt vooral het aantal zzp’ers toe.