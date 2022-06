Adobe behoorde vrijdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De softwaremaker boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten hadden verwacht, maar gaf een teleurstellende verwachting voor de rest van het jaar. Het bedrijf zegt vooral last te hebben van de duurdere dollar en werd meer dan 15 procent lager gezet. Eerder waarschuwden branchegenoten Microsoft en Salesforce al voor ongunstige wisselkoersen.