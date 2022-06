Luchtvaartmaatschappijen: Schiphol prijst zich uit de markt

Schiphol is volgens luchtvaartmaatschappijen hard op weg op weg om zichzelf uit de markt te prijzen. De luchthaven kampt met grote personele problemen waardoor het niet lukt de reizigersstroom het hoofd te bieden. Daarnaast verhoogt de luchthaven de luchthaventarieven met bijna 40 procent, waarmee het tot de duurdere luchthavens in Europa behoort. Ook spelen er nog klimaat- en stikstofproblemen en wil de overheid het huidige plafond van 500.000 vluchten verlagen om de overlast van omwonenden te verzachten. Ondernemersorganisatie VNO-NCW maakt zich ernstig zorgen over die uitgelekte plannen.