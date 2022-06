Air France-KLM bij winnaars op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies aan de laatste sessie van de week begonnen. Elders in Europa stonden voorzichtige winsten op de borden na de koersdreun van een dag eerder door de stevige renteverhoging van de Amerikaanse centralebankenkoepel. Veel aandacht ging uit naar de luchtvaart- en reissector door de problemen op veel luchthavens in Europa. Air France-KLM stond bij de sterkste stijgers op het Damrak, geholpen door een adviesverhoging van Oddo BHF.