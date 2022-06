Beurs Tokio levert in na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een stevig verlies de handel uitgegaan. Beleggers reageerden op het besluit van de centrale bank van Japan die voorlopig zijn ultra-gematigde monetaire beleid handhaaft. Het besluit van de Bank of Japan (BoJ) staat in schril contrast met dat van andere centrale banken wereldwijd. Zo verhoogden eerder deze week de Amerikaanse Federal Reserve en de centrale banken van Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk de rente om de hoge inflatie te beteugelen.