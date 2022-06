In een groot schoenverwerkingsbedrijf op industrieterrein De Stek in Wieringerwerf (Noord-Holland) heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn ongeveer vijftig mensen geëvacueerd uit een naastgelegen wooncomplex voor arbeidsmigranten. Ze worden elders op het terrein opgevangen. Er zijn geen gewonden gevallen.