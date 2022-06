De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag hard omlaag. De vrees voor een recessie keerde terug op de financiële markten en veel beleggers zetten hun aandelen in de verkoop. Een dag eerder heeft de Federal Reserve de rente aanzienlijk verhoogd. De Amerikaanse koepel van centrale banken gaf daarbij aan bereid te zijn een recessie en een hogere werkloosheid te accepteren om de hoge inflatie te bedwingen.