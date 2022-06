Opeens kwam gids Alec van der Horst tijdens de coronacrisis zonder werk te zitten. Hij maakte van de nood een deugd en schreef een boek over Parijs. Het is een verrassende rondleiding geworden, waarbij de schrijver laat zien welke ideeën in Parijs werden gevormd en hoe die ideeën op hun beurt een stempel drukten op de stad.