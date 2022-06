Schiphol haalt persconferentie zomermaatregelen naar voren

Schiphol maakt donderdagavond al de plannen bekend over de maatregelen om de zomerdrukte het hoofd te bieden. De toelichting zou in eerste instantie op vrijdagmorgen plaatsvinden, maar deze werd verzet naar donderdag 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst zal Schiphol-baas Dick Benschop ingaan op het terugbrengen van het aantal passagiers om de drukte op de luchthaven beheersbaar te houden. Het verminderen van het aantal reizigers was al een van de aspecten van het noodplan van Schiphol.