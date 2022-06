De strengere apk-regels voor diesels met een roetfilter gaan een half jaar later in, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Nog niet genoeg apk-meetstations zijn er klaar voor om de zogeheten deeltjestest uit te voeren en daarom wordt de maatregel uitgesteld tot 1 januari 2023.