Nikkei doorbreekt vierdaagse verliesreeks na renteverhoging VS

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag hoger gesloten en doorbrak daarmee een vierdaagse verliesreeks. De stemming werd gesteund door de hogere slotstanden op Wall Street, waar de forse renteverhoging van de Federal Reserve positief werd ontvangen. Beleggers lijken opgelucht dat de Amerikaanse centrale bank vaart maakt met de strijd tegen de hoge inflatie in de Verenigde Staten. De Fed schroefde het rentetarief op met 0,75 procentpunt. Het was de grootste renteverhoging sinds 1994.