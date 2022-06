De leiders van Frankrijk, Duitsland en Italië zijn volgens de Franse regering donderdagochtend aangekomen in Kiev. De Franse president Emmanuel Macron heeft samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Mario Draghi de nachttrein genomen vanuit Polen. Het is het eerste bezoek van de leiders van de belangrijkste landen van de Europese Unie sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne.