De Europese beurzen zijn maandag hard gedaald. Net als in de Verenigde Staten maken beleggers zich zorgen om de hoge inflatie en de mogelijke sterke rentestijgingen die daarop kunnen volgen. Op het Damrak verwerkten handelaren ook nog een verlaging van de groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie door De Nederlandsche Bank. In de AEX-index kelderde Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd.