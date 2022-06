De Spaanse politie heeft maandag een 38-jarige Nederlander opgepakt op verdenking van het produceren en verhandelen van harddrugs. De man woonde in Spanje en is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten opgepakt. Het is de bedoeling dat hij wordt uitgeleverd aan Nederland, laat een woordvoerder van de politie weten. Wanneer is nog onduidelijk.