Nijdig wees de jonge boer naar de krantenfoto met Haagse kopstukken. „De bedriegertjes”, mompelde hij, woedend over de keiharde maatregelen aangekondigd in de stikstofbrief van het kabinet. De veestapel moet drastisch krimpen en zeker een derde van de boeren verdwijnen, vrijwillig of gedwongen.