20 landen nemen migratieverklaring over op Amerika-top

Aan het einde van de topconferentie van ’de Amerika’s’ hebben 20 landen vrijdag een gezamenlijke verklaring over migratie aangenomen. „De economische crisis veroorzaakt door de coronapandemie en de politieke onrust in autoritaire landen hebben geleid tot een recordaantal mensen dat migreert”, zei de Amerikaanse president Joe Biden, Hij was gastheer van de top van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. „Geen enkel land zou deze verantwoordelijkheid alleen moeten dragen.”