Aandelen techfonds Alibaba flink hoger in Hongkong

De aandelen van techfonds Alibaba stonden vrijdag op de beurs in Hongkong tussentijds 2 procent hoger. Het herstel stond in schril contrast met de stevige min van de in New York genoteerde aandelen van het fonds op donderdag nadat Chinese toezichthouders gesprekken over een beursgang van Ant Group, het betaalbedrijf van Alibaba, de kop in drukten. Bij het begin van de sessie in Hongkong zakte het aandeel Alibaba in eerste instantie een paar procent weg, om daarna het herstel in te zetten