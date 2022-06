De werkloosheid in de landen die zijn aangesloten bij de OESO is verder gedaald nadat die eerder dit jaar al onder het niveau van voor de coronacrisis was gezakt. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling stelt in een maandrapport dat de werkloosheid in april is gedaald naar 5 procent. Daarmee viel het percentage voor de twaalfde maand op rij lager uit. Vooral vrouwen vonden vaker werk.