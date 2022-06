Koerssprong techinvesteerder Prosus zet AEX op kleine winst

De Amsterdamse AEX-index ging woensdag licht vooruit, mede dankzij een koerssprong van Prosus. De techinvesteerder profiteerde van positief nieuws uit de techsector in China, waarin het bedrijf via internetconcern Tencent een groot belang heeft. De algehele stemming op de Europese beurzen was overwegend negatief. Op de aandelenmarkten wordt vooral gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat donderdag naar buiten komt.