De politie doet onderzoek naar de vondst van een lichaam in een woning in Geleen. De politie heeft vrijdagnacht een verdachte man aangehouden in de zaak rondom de vermissing van de 9-jarige Gino. De politie verdenkt de man van betrokkenheid bij de vermissing en houdt er ernstig rekening mee dat het gevonden lichaam van de vermiste Gino is. beeld ANP, Rob Engelaar