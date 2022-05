De plek in Nepal waar zondag een klein vliegtuig met 22 mensen neerstortte is „fysiek gelokaliseerd”, heeft een woordvoerder van het Nepalese leger maandag op Twitter bekendgemaakt. Ook tweette hij een foto van de plek van de crash, waarop brokstukken van het vliegtuig te zien zijn. Volgens de krant The Kathmandu Post waren twee uur na dat bericht al veertien lichamen gevonden.