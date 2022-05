Duitsland gaat energiecentrales die draaien op steenkool en olie weer opstarten als Rusland stopt met de levering van aardgas aan het land vanwege de oorlog in Oekraïne. De Duitse regering is hiervoor voorzorgsmaatregelen aan het treffen, aldus het ministerie van Economische Zaken dinsdag. Foto: de steenkolencentrale Scholven in de buurt van Gelsenkirchen. beeld AFP, Ina Fassbender