Eerste Kamer verwerpt D66-initiatief vaccinaties in kinderopvang

Een initiatiefwetsvoorstel van D66 om kinderopvangcentra het recht te geven om kinderen die niet zijn gevaccineerd tegen kinderziektes te weigeren, is gestrand in de Eerste Kamer. Doel van het voorstel was om de kindercentra veiliger te maken voor de gezondheid van kinderen. Alleen D66 stemde voor het eigen voorstel, dat begin 2020 nog met ruime meerderheid in de Tweede Kamer was aangenomen. Dat was vlak voordat de coronapandemie uitbrak.