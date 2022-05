De Raad van State (RvS) heeft zich geschaard in de steeds langer wordende rij critici op de initiatief-voltooidlevenwet van D66 – bedoeld om hulp bij zelfdoding aan levensmoede ouderen te legaliseren. In haar advies, dat vrijdag naar buiten kwam, uitte de adviseur van regering en parlement die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van wetgeving, terechte en stevige kritiek.