​Juiste visie op scheiding kerk en staat cruciaal

De scheiding van kerk en staat blijkt keer op keer een lastig principe. Het wordt van stal gehaald in allerlei discussies rond publieke religieuze uitingen, vaak ten onrechte. Het zou volgens sommigen in feite betekenen dat religie achter de voordeur moet blijven. Maar dat betekent het nu juist niet: de scheiding van kerk en staat moet de godsdienstvrijheid beschermen. De staat mag geen bemoeienis hebben in de interne aangelegenheden van de kerk, en andersom.