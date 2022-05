„Het land Israël is de geboorteplaats van het Joodse volk.” Met deze legendarische openingswoorden proclameert David Ben Goerion op 14 mei 1948 in Jeruzalem de oprichting van de staat Israël. De Joodse staatsman beroept zich op het boek dat God aan Israël gaf. Maar is zijn Schriftberoep legitiem?