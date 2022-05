De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) doet onderzoek naar de melding van Tesla-topman Elon Musk over zijn grote belang in Twitter in april. Volgens The Wall Street Journal bekijkt de SEC of Musk te laat melding heeft gemaakt van die deelneming. Inmiddels heeft Musk al een overname van Twitter beklonken ter waarde van 44 miljard dollar (42 miljard euro).