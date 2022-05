Het aantal leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) daalde in 2021 met 89 naar 23.695. Het kerkverband telde op 1 januari 2022 12.143 leden en 11.552 doopleden. Dat blijkt uit het Kerkelijk jaarboek 2022, dat woensdag is verschenen.