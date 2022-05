Het financiële risico van een hypotheek voor een huis is de afgelopen jaren flink gedaald. Huizen zijn flink meer waard geworden, terwijl de hypotheken minder snel stegen. Daardoor staan nu volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) veel minder huizen ‘onder water’, waar sprake van is als de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. Dat kan problemen opleveren bij het verkopen van de woning.