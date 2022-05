De 38-jarige man die vrijdag werd opgepakt na een schietpartij in een zorgboerderij in Alblasserdam blijft zeker veertien dagen langer vastzitten. Dit is maandag bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie. De verdachte uit Oud-Alblas wordt verdacht van het doodschieten van twee mensen in de zorgboerderij en het doden van een man in Vlissingen.