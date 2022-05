Ik stop even bij ”Jan Gat”, de bekende sculptuur van Ossip Zadkine. Hij staat bij de Rotterdamse Leuvenhaven. Een passant grapt: „Hij heb geen hart meer in z’n lijf.” Nadat de Duitsers op 14 mei 1940 een ton brisantbommen hadden afgeworpen, had de Maasstad ook geen hart meer. Slechts een rokende puinhoop resteerde.