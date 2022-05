Waarom hippe, eigentijdse kerken op termijn niet standhouden en het traditionele, voorspelbare christendom zo gek niet is.

Het is alsof elke leider van het ”coole christendom” –of het nou een getatoeëerde superstervoorganger is of een hippe nachtclubachtige kerk– plotsklaps en (onverwacht) onderuitgaat. Toch is dat weinig verrassend. Want alles wat ”cool” is, is van nature vluchtig. Iets modieus is per definitie tijdelijk en zo weer uit de mode.