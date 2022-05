De Conservatieve partij van de Britse premier Boris Johnson heeft de controle verloren over traditionele bolwerken in Londen. Ook elders in Groot-Brittannië heeft de regeringspartij verliezen geleden tijdens de lokale verkiezingen die donderdag zijn gehouden, blijkt uit de eerste resultaten die vrijdag zijn bekendgemaakt. Kiezers lijken daarmee de regering te straffen voor een reeks schandalen.