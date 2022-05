Column: Geloof, techniek en vrijheid

Begin dit jaar hield ik in twee verschillende steden een spreekbeurt voor twee verschillende reformatorische studentenverenigingen. Het was nog in coronatijd, dus er werd afstand gehouden. Nu ja, min of meer. Omdat er leden in quarantaine zaten, werd in beide gevallen ook de livestream verzorgd. Het ging zonder noemenswaardige problemen. Er waren technisch vaardige studenten. Dat was maar goed ook want in één geval zat het hele bestuur in quarantaine en wilde de voorzitter de vergadering even toespreken. Dat ging goed. De rol van avondvoorzitter werd door een ”oudgediende” op uitstekende wijze ingevuld.