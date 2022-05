Een aanzienlijk deel van de bedrijven die in de eerste drie maanden van 2022 failliet gingen, ontving daarvoor nog coronasteun. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd 44 procent van de faillissementen in het voorbije kwartaal uitgesproken bij een bedrijf dat in de tweede helft van 2021 financiële steun kreeg vanwege de coronapandemie.