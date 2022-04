Gunay Uslu, Staatssecretaris Cultuur en Media, Taco Dibbits, directeur Rijksmuseum tijdens de opening van de tentoonstelling rondom het werk van Rembrandt van Rijn, De Vaandeldrager in het Fries Museum. Het schilderij gaat een jaar lang op tournee langs twaalf musea in alle Nederlandse provincies. De eerste stop is in het Fries Museum. Het Groninger Museum is de laatste bestemming voordat het doek permanent naar het Rijksmuseum in Amsterdam verhuist. beeld ANP, Olaf Kraak