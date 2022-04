Ronduit weerzinwekkend was het tafereel dat dinsdagavond aan meer dan een half miljoen kijkers werd vertoond. De 73-jarige Johan Derksen, voormalig profvoetballer en al meer dan twintig jaar vaste gast in praatprogramma’s, vertelde in het tv-programma Vandaag Inside over een ‘jeugdzonde’. Een halve eeuw geleden had hij een bewusteloze dronken vrouw seksueel misbruikt met een kaars.