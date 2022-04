Woon jij ook al in een ”NoM”-woning? Zo’n Nul-op-de-Meter-woning is energieneutraal. Je kunt tegenwoordig ook in een ZEN-huis wonen: Zeer-Energiezuinige-Nieuwbouw! Tja, ook ik heb enkele jaren geleden een warmtepomp aangeschaft en zonnepanelen op het dak gelegd.