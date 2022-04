Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is opnieuw gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Op dit moment heeft iets minder dan de helft van de bevolking (47 procent) vertrouwen in de koning, zo komt naar voren uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS onder duizend mensen. Een jaar eerder ging het om 57 procent van de Nederlanders.