Iedere week gaat Caroline Hamelink-Goud (52) uit Zaamslag een dag naar haar moeder Ina Goud-Koster (84) in Hoek om haar te helpen met klusjes in huis en het doen van boodschappen. Reden genoeg om haar eens in het zonnetje te zetten, vinden haar moeder, broers en zussen.