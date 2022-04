Liegen en bedriegen in de oorlog van Poetin

Het gebeurt in iedere oorlog: liegen en bedriegen. Toch word ik geraakt door de aperte leugens die over de oorlog in Oekraïne vanuit Moskou de wereld worden ingeslingerd. Zo zou volgens de Russsiche president Vladimir Poetin de militaire invasie „nodig zijn” en „defensief” van aard. De meest recente leugen betrof de Moskva, het vlaggenschip van de Russische marine. Die zou niet door Oekraïense raketten, maar „door brand aan boord” zijn gezonken.